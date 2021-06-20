Вильфанд: аномальная жара продлится в Москве до конца следующей недели

Аномально жаркая погода с температурой до 35 градусов продержится в Москве по меньшей мере до конца следующей недели. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет не просто аномальной, а рекордно высокой.

Как отмечает метеоролог, жара в Москве будет длительной. В воскресенье, 20 июня, ожидается 30-32 градуса, в понедельник – 31-33 градуса, во вторник – 33-35 градусов. До субботы, 26 июня, температурный фон будет держаться в диапазоне 29-35 градусов.

Такая температура – на 7-9 градусов выше нормы, цитирует слова Вильфанда ТАСС. Каждый день можно ожидать температурных рекордов. Например, рекорд 20 июня – 31,1 градуса, 22 июня – 31,8 градуса. По прогнозам синоптиков, в эти дни будет 33-35 градусов – очень высокая температура. "Это опасно, волна тепла", – считает Вильфанд.