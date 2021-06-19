Питерская жара побила 116-летний рекорд

Воздух в Санкт-Петербурге прогрелся в субботу до плюс 29,9 градуса, что стало рекордным показателем за последние 116 лет для 19 июня. Нынешние значения термометров превысили прежнее достижение на 0,1 градуса.

Это первый летний рекорд максимальной температуры воздуха, написал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус в Facebook.

Он добавил, что точное значение нового рекорда будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Вместе с тем синоптик отметил, что жара в городе "только начинается", и предположил, что в ближайшие дни поправки в метеорологические летописи придется вносить еще не раз.

Однако, по данным главного синоптика Северной столицы Михаила Колесова, воздух в городе в субботу прогрелся еще сильнее – температура поднялась до 30,7 градуса. Это перекрыло "экстремум дня плюс 29,8 градуса, который наблюдался в 1905 году", приводит слова Колесова ТАСС.

19 июня стало самым жарким днем с начала лета и в Москве – к 16 часам столбики термометров в городе поднялись до отметки плюс 29,1 градуса.