Санкт-Петербург плавится от зноя

Стиль одежды – панамка, бутылка воды – непременный атрибут. Северная столица как будто поменялась местами с южными регионами. Жара нарастала в течение недели, достигнув апогея к выходным. И теперь уже смело можно говорить, что жара и правда – аномальная.

Тополиный пух, жара, но не июль, а июнь. Лето набрало силу раньше обычного. Аномальное превышение, это когда температура перерастает среднюю на 7 градусов. И июнь в Петербурге обычно такой – около 20, если повезет. Но вот уже заняты все скамейки в тени. И народ потянулся на пляжи.

Жара хоть и изнуряющая, но выпала на выходные, а значит можно исчезнуть из города или хотя бы выдвинуться в парк к заливу.

Петербург – город на воде, и вот к ней-то и надо держаться поближе. Экскурсии по рекам и каналам, посиделки в уличных кафе, и главное, не торопиться. Когда на дороге Ленобласти на сковороде на асфальте запросто поджаривают яичницу – это сигнал, что нужно беречься солнечных и тепловых ударов.

До сих пор непобитым оставался рекорд 1988 года – 34,5 градуса. Новый рекорд официально пока не зафиксировали, хотя в раскаленных каменных джунглях в выходные были все 36. Постепенно, только ближе к следующим выходным жара начнет спадать, температура вернется к комфортным для города 22 градусам.