В Грозном открыли памятник Доктору Лизе

В столице Чечни в субботу, 19 июня, состоялось торжественное открытие памятника известному общественному деятелю и врачу Елизавете Глинке, или Доктору Лизе, которая погибла в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году.

Глава чеченского Минздрава Эльхан Сулейманов назвал Елизавету Глинку воплощением идеалов гуманизма и милосердия.

"Она внесла огромный вклад в развитие социально-гуманитарной сферы России, бескорыстно помогая всем оказавшимся в бедственном положении: людям без крыши над головой, тяжелобольным, умирающим", – напомнил Сулейманов.

Доктор Лиза, продолжил министр, погибла в авиакатастрофе во время очередной благотворительной миссии: она сопровождала партию лекарств для университетского госпиталя в Сирии.

Узнав о трагедии, глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение увековечить ее память. Имя Елизаветы Глинки носит главная детская клиническая больница республики. Теперь на ее территории появился и памятник уважаемому доктору, пишет РИА Новости.