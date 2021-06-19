Митрополит Иларион поддерживает обязательную вакцинацию

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион положительно оценил инициативу властей Москвы и Подмосковья об обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей, контактирующих по работе с большим количеством людей.

Выступая в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, 19 июня, митрополит отметил, что "очень желательно" было бы, если бы при вакцинации соблюдался принцип добровольности.

"Но есть и принцип ответственности людей за жизни других людей", – указал он.

Постановление об обязательной вакцинации работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения и других подписала ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Затем аналогичное решение приняли соответствующие органы Московской области.

Мэр столицы Сергей Собянин призвал отнестись к обязательной вакцинации работников сферы услуг с пониманием, отметив, что обстановка с заболеваемостью в Москве ухудшается и уже является драматической.