В России отмечается День медицинского работника

Традиционно в 3-е воскресенье июня отмечается День медицинского работника. В этом году праздник проводится 20 июня. Сегодня поздравления принимают врачи, медсестры и научные сотрудники.

Этот День был закреплен на официальном уровне 30 лет назад. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году была установлена дата празднования Дня медика.

В этот день запланированы мероприятия. Так, Московский театр "Et Cetera" бесплатно сыграет для медицинских работников спектакль "Комедия ошибок" по пьесе Уильяма Шекспира. Комедию, поставленную Робертом Стуруа, представят ведущие артисты театра.

В день медицинского работника не пропустите на телеканале "Россия-Культура" документальный фильм "Чтобы жить" 20 июня в 18:10.