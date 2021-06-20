Путин рассказал о выплатах для медицинских работников

20 июня – День медицинского работника. Владимир Путин, поздравляя врачей, рассказал о том, что власти хотят создать прозрачную систему дополнительных выплат и надбавок для медработников. Оплата труда, соразмерная нагрузке и ответственности медработников – важнейший вопрос, подчеркнул президент.

Выплаты тем, кто оказывает помощь пациентам с коронавирусом COVID-19, будут продолжены, рассказал президент России.

Уже 1,2 миллиона человек в период пандемии получили дополнительные выплаты, передает телеканал "Россия 24"."На эти цели уже направлено более 350 миллиардов рублей. И хочу сегодня особо отметить, эти выплаты будут продолжены", – заявил Путин.