Ситуация в здравоохранении: заявления Владимира Путина

Стране нужны высокие стандарты во всех медицинских организациях и на всей территории страны, считает президент РФ Владимир Путин. Выступая на съезде партии "Единая Россия", он отметил, что уровень доступности медицинской помощи порой отличается от региона к региону.

Улучшит ситуацию в отечественном здравоохранении технологическое обновление и кадровое укрепление, это – важнейший приоритет для государства, считает президент. Уже в этом году стартовали региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели выделяется 550 миллиардов рублей.

Помимо этого в России стартует специальная программа медицинской реабилитации после коронавируса, она продлится до 2026 года, заявил глава государства. На ее реализацию планируется выделить из бюджета свыше 100 миллиардов рублей.

Путин напомнил, что 20 июня в России отмечается день медицинского работника и попросил участников съезда поддержать их аплодисментами.

Ранее Путин высказался о поддержке семей с детьми.

Юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия" проходит в Москве при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице. На этом съезде партия парламентского большинства утвердит списки кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и представит свою программу. На мероприятии присутствует в очном формате и премьер-министр России Михаил Мишустин. Прямую трансляцию выступления президента Путина на съезде ведет сайт Вести.Ru.