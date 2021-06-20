День медицинского работника. Поздравление президента

20 июня в России празднуют День медицинского работника. Всех, кто выбрал для себя благородную миссию лечить людей, поздравил Владимир Путин. Как он отметил, это призвание требует не только милосердия, но зачастую и мужества, передает телеканал "Россия 24".

Труд врачей должен достойно оплачиваться, заявил президент. И пообещал, что власти, опираясь на предложение медицинского сообщества, отладят понятную и прозрачную систему дополнительных выплат и надбавок.

"Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно, – напомнил президент. – Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и "красных зонах" больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи. В этой непростой ситуации слаженно, четко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надежно действует каждый из вас".

Путин отметил, что врачи выполняют свой долг, несмотря на огромную нагрузку. Он искренне поблагодарил за труд и служение людям всех – "врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центр и негосударственных организаций здравоохранения".