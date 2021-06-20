Министр здравоохранения поздравил врачей с профессиональным праздником

В День медицинского работника с теплыми словами и поздравлениями к врачам обратился глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил: благодаря их усилиям, России удалось выдержать удар пандемии коронавируса COVID-19.

Мурашко подчеркнул, что максимальная отдача каждого медицинского работника позволила спасти миллионы жизней. В течение уже полутора лет все работают с невероятным напряжением и порой на пределе возможностей. Каждый день врачи демонстрируют высочайший профессионализм и беззаветную преданность профессии.

"Многие врачи переболели коронавирусной инфекцией, многие прошли трудный путь восстановления, но после этого они возвращаются в строй", – цитирует слова Михаила Мурашко телеканал "Россия 24".

"Каждый врач заслуживает глубочайшего уважения", – заявил глава Миндздрава и добавил: "Мы хотим верить, что этот настрой, этот порыв, эта энергия останутся с нами, чтобы спасать жизни граждан России".