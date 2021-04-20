В День донора министр здравоохранения сдал кровь

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сдал кровь в рамках акции ко Дню донора.

Мурашко отметил, что 20 лет он оказывал помощь, в том числе хирургическую, и знает, что переливание может спасти жизнь пациента. "Плазма или препараты крови являлись именно теми компонентами, которые помогали врачу спасти угасающую жизнь", – подчеркнул министр.

По его словам, в прошлом году более 1,2 миллиона человек сдали кровь. Общее количество заготовленных препаратов крови, плазмы и ее компонентов составило более 2,5 миллиона литров.

Также глава Минздрава сообщил, что ведомство готовит закон, который позволит развить в стране производство нужных компонентов крови.