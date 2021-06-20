Путин: для борьбы с COVID-19 необходимо наращивать темпы вакцинации

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в настоящее время необходимо сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусом COVID-19. Также глава государства отметил, что необходимо наращивать темпы вакцинации – в нашей стране есть все возможности для этого.

Президент подчеркнул, что в России есть четыре собственных вакцины от коронавируса, и продолжается разработка новых вакцин и лекарственных препаратов. По мнению президента, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, необходимо расширить программы диспансеризации, оказывать помощь больным онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными и другими заболеваниями.

В августе 2020 года Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики коронавируса COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, – "Спутник V". Также в России были созданы вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" Роспотребнадзора") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). В начале мая текущего года была зарегистрирована четвертая вакцина – "Спутник Лайт", напоминает телеканал "Россия 24".