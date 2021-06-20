"Думал, нам конец". В самолет "Вашингтона" попала молния

Вратарь американского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Витек Ванечек рассказал о происшествии, которое произошло во время полета команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс". В клубный борт попала молния.

По признанию игрока, в день полета команды на выездной матч в Нью-Йорке была сильная гроза, через которую воздушное судно и направилось для совершения посадки.

"Молния врезалась прямо в самолет, был сильный удар. Весь самолет на мгновение засиял, – признается хоккеист CNN Prima News. – Я испытал сильный стресс, думал, нам пришел конец. Я взглянул на Здено Хару, и даже он выглядел немного напряженным. Его реакция явно не помогла. Я точно не воспринял это чем-то хорошим".

Напомним, что за "Вашингтон" выступают российский вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.