Наводнение в Ялте: крокодилов в крокодиляриуме города ловили руками

Крокодилов, которые вырвались на свободу из акватеррариумов в затопленном Ялтинском крокодиляриуме, ловили руками. За пределы помещения никто из питомцев не сбежал, сообщил владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.

Ранее сообщалось, что в результате выхода рек из русел Ялтинский крокодиляриум, в котором проживают более 200 рептилий, был полностью затоплен. Крокодилов спасли, многих успели вынести. Во время потопа большие крокодилы остались в помещении.

Как рассказал Жиленко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", в настоящее время ловля крокодилов продолжается, потому что это весьма непростое занятие. 30 рептилий уже пойманы, но многие пока остаются на свободе. В результате подтопления ни один из крокодилов за пределы крокодиляриума не сбежал, успокоил жителей Ялты и гостей Крыма Виктор Жиленко.

Владелец крокодиляриума опубликовал видео ловли рептилий, которые прячутся в затопленных коридорах. Каждую особь ловят два человека. На пасть крокодилу предварительно набрасывается полотенце, чтобы избежать укусов.

Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня – Керчь на востоке полуострова оказалась подтоплена. На следующий день ливни дошли до Ялты, в результате реки вышли из берегов, вода затопила улицы и дома. По последней информации, в результате удара стихии в Ялте пострадали 18 человек, есть один погибший, одна женщина пропала без вести. Циклон затронул также Феодосию, Кировский и Ленинский районы Крыма.