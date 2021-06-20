Олейник проиграл Спиваку бой UFC, оставшись без 60-й победы в ММА

Российский боец смешанных единоборств тяжеловес Алексей Олейник потерпел поражение от Сергея Спивака на турнире UFC Fight Night 190. Турнир проходит в американском Лас-Вегасе.

Соперники провели в октагоне все три раунда, а решение в пользу Спивака было вынесено судьями единогласно – 29:28, 29:28, 29:28. Это поражение стало для него третьим подряд.

43-летний Олейник упустил возможность выиграть свой 60-й бой в ММА. На данный момент в его активе 59 побед, 16 поражений и одна ничья. У Спивака же 13 побед при двух поражениях. Молдавский боец выиграл третий бой подряд.