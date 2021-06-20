В Смоленской области собака спасла хозяев на пожаре

Собаки – не только братья наши меньшие, но и настоящие друзья, а иногда и спасители. В этом убедились жители деревни в Смоленской области. Если бы не домашний питомец, муж с женой могли погибнуть на пожаре. О деталях происшествия сообщает ГТРК "Смоленск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Дачный дом в деревне Барсуки Монастырщинского района загорелся накануне около полуночи. В помещении находилась супружеская пара и их собака. Внезапно пес начал громко лаять, как будто призывая людей обратить на что-то внимание. Подойдя к собаке, хозяин увидел, что веранда дома загорелась. Сначала мужчина попытался самостоятельно справиться с огнем, но пламя быстро распространялось. Площадь пожара увеличивалась на глазах, и люди обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие на место огнеборцев 34-й и 36-й пожарно-спасательных частей увидели, что строение полностью охвачено огнем. В итоге пламя уничтожило кровлю и сильно повредил дом по всей площади, уточнили в региональном МЧС. Причину возгорания установят специалисты.