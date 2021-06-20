20 июня 2021 12:21

В День медработника Александра Мясникова оконфузил символ медицины

Кадр из программы "Доктор Мясников"
Кадр из программы "Доктор Мясников"
Кадр из программы "Доктор Мясников"
Кадр из программы "Доктор Мясников"
Кадр из программы "Доктор Мясников"
Кадр из программы "Доктор Мясников"
Кадр из программы "Доктор Мясников"
Кадр из программы "Доктор Мясников"

В этом году День медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье первого летнего месяца, пришелся на 20 июня, и именно этому профессиональному празднику доктор Мясников посвятил выпуск своей авторской программы на телеканале "Россия 1". Однако попытка в прямом смысле оживить эфир закончилась для ведущего плачевно.

Александр Леонидович пришел на запись программы с крысиным полозом (змеей из семейства ужеобразных) и попытался воссоздать с его помощью символ фармации – чашу (сосуд Гигеи), обвитую змеей. А попутно напомнил о трех простых истинах, которые обозначил в свое время один из родоначальников медицины – средневековый персидский ученый, философ и врач Авиценна. Его канон врачебной науки до сих пор является образцом клинической мысли. Эти простые истины гласят: паника – это половина болезни, спокойствие – это половина здоровья, терпение – это начало выздоровления.

Пытаясь продемонстрировать первую из них, Мясников поднес своего помощника к крысе, которой, по идее, змея питается. И тут начались неожиданности. Вместо того, чтобы затрепетать от страха, крысу укусила своего врага за хвост, и испугалось именно пресмыкающееся!

"Она задрожала, покрылась сыпью, и она уже подвержена болезни. Если то, чем ты питаешься, тебя сначала нюхает, а потом хватает за хвост, то болезнь неминуема", – констатировал доктор.

После "обеденного перерыва" – рубрики "Тайны еды" – ведущий, как всегда, отправился на турник подтягиваться и решил приучить к ЗОЖу и "символ медицины". Он подвесил полоза на турник и… это оказалось большой ошибкой! Не отправившаяся от психологической травмы змея не сумела сдержаться и буквально излила свой испуг на футболку Мясникова! Доктору пришлось прервать упражнения и уйти переодеваться. В качестве самоутешения он заявил: "Быть обкаканным змеей – это, видимо, к очень большим деньгам!"

За время записи программы крысиная змея удивила врача еще не раз: буквально сразу после перенесенного стресса она начала линять и до конца передачи целиком сбросила старую кожу. "Я никогда не видел, чтобы змеи линяли так быстро", – поразился Александр Леонидович. А еще он узнал, что у ползучего друга и его сородичей не один, а целых два пениса!

Еще больше интересных новостей – в нашем Instagram и Telegram-канале @smotrim_ru.

общество медицина здоровье Россия 1 змея новости Александр Мясников программа о здоровье