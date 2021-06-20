В День медработника Александра Мясникова оконфузил символ медицины

В этом году День медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье первого летнего месяца, пришелся на 20 июня, и именно этому профессиональному празднику доктор Мясников посвятил выпуск своей авторской программы на телеканале "Россия 1". Однако попытка в прямом смысле оживить эфир закончилась для ведущего плачевно.

Александр Леонидович пришел на запись программы с крысиным полозом (змеей из семейства ужеобразных) и попытался воссоздать с его помощью символ фармации – чашу (сосуд Гигеи), обвитую змеей. А попутно напомнил о трех простых истинах, которые обозначил в свое время один из родоначальников медицины – средневековый персидский ученый, философ и врач Авиценна. Его канон врачебной науки до сих пор является образцом клинической мысли. Эти простые истины гласят: паника – это половина болезни, спокойствие – это половина здоровья, терпение – это начало выздоровления.

Пытаясь продемонстрировать первую из них, Мясников поднес своего помощника к крысе, которой, по идее, змея питается. И тут начались неожиданности. Вместо того, чтобы затрепетать от страха, крысу укусила своего врага за хвост, и испугалось именно пресмыкающееся!

"Она задрожала, покрылась сыпью, и она уже подвержена болезни. Если то, чем ты питаешься, тебя сначала нюхает, а потом хватает за хвост, то болезнь неминуема", – констатировал доктор.

После "обеденного перерыва" – рубрики "Тайны еды" – ведущий, как всегда, отправился на турник подтягиваться и решил приучить к ЗОЖу и "символ медицины". Он подвесил полоза на турник и… это оказалось большой ошибкой! Не отправившаяся от психологической травмы змея не сумела сдержаться и буквально излила свой испуг на футболку Мясникова! Доктору пришлось прервать упражнения и уйти переодеваться. В качестве самоутешения он заявил: "Быть обкаканным змеей – это, видимо, к очень большим деньгам!"

За время записи программы крысиная змея удивила врача еще не раз: буквально сразу после перенесенного стресса она начала линять и до конца передачи целиком сбросила старую кожу. "Я никогда не видел, чтобы змеи линяли так быстро", – поразился Александр Леонидович. А еще он узнал, что у ползучего друга и его сородичей не один, а целых два пениса!

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