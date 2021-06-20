Кубань примет участников международной конференции по кибербезопасности

Вторая международная конференция KubanCSC, посвященная информационной безопасности, пройдет в Краснодаре с 22 по 26 июня. Об этом сообщает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

"Роль кибербезопасности сегодня трудно переоценить. Это не только главный тренд современных IT-технологий, но и необходимое условие развития общества в целом. Цифровые технологии глубоко вошли в нашу жизнь, так что без привычных сервисов мы чувствуем себя некомфортно. Поэтому принципиально важно, чтобы наши личные данные находились в безопасности, оставались неуязвимыми. Это касается и госсектора, и бизнеса, и каждого из нас. Как раз этому будет посвящена конференции в Краснодаре. В этот раз в ней примут участие высокие гости: представители ООН, ОБСЕ, послы нескольких государств, делегаты от Совета Безопасности РФ, Генпрокуратуры и СК, федеральных органов власти и крупных компаний", – рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Одной из центральных тем встречи станет использование цифровых технологий для защиты интересов государств и бизнеса. Также в рамках конференции KubanCSC будет организован 4-й турнир по практической информационной безопасности. Для участия в нем в Краснодаре соберутся более 20 команд студентов со всех регионов страны.

Конференция состоится при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ.