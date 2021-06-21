Гости из 25 стран приедут в Краснодар на конференцию по кибербезопасности

Гости со всего мира съезжаются в Краснодар для участия в конференции KubanCSC-2021, посвященной кибербезопасности. Мероприятие пройдет с 22 по 26 июня в гостиничном комплексе Crown Plaza. Об этом сообщает ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Одним из первых накануне в краевую столицу прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Колумбия Альфонсо Педро Ласаро Лопес Кабальеро. В Краснодар также приедут дипработники посольств ОАЭ, ЮАР, Бахрейна, Индии, Филиппин, Уганды, а также МИДа Венгрии. Всего ожидают представителей 25 государств.

"В этот раз в конференции примет участие множество высоких гостей. Это представители ООН, ОБСЕ, послы нескольких государств, делегаты от Совета Безопасности РФ, Генпрокуратуры и СК, федеральных органов власти, а также крупных компаний", – рассказал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

Международная конференция пройдет при поддержке аппарата Совбеза России. Организаторы – Ассоциация цифрового развития Краснодарского края, а также МИД РФ, сообщила пресс-служба краевой администрации. Главной темой встречи для представителей различных стран и лидеров отрасли станет защита интересов государств и бизнеса при помощи цифровых технологий.

"Это прекрасная возможность обмена опытом в области цифровых технологий с коллегами не только из других регионов, но и государств", – подчеркнул Александр Руппель.

На полях конференции планируется обсудить вопросы практического взаимодействия в области международной информационной безопасности. Состоится обмен опытом противодействия компьютерным атакам, защите персональных данных, в том числе по пресечению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

"Национальная цель по масштабной цифровизации требует новых знаний и навыков не только от силовых структур и бизнеса, но и от каждого жителя. Речь идет, в том числе, и о защите персональных данных", – отметил замгубернатора.

В рамках II Международной конференции KubanCSC пройдет заседание круглого стола совета молодых законодателей при Совете Федерации РФ, а также четвертый турнир по практической информационной безопасности KubanCTF. В соревновании будут участвовать свыше 20 команд студентов из разных регионов России. У молодых специалистов появится реальный шанс продемонстрировать свои возможности, а у руководителей крупных компаний пригласить на работу талантливых специалистов.