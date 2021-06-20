Александр Мясников: не нравится больничная еда – выписывайся

В посвященном Дню медицинского работника спецвыпуске программы "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" традиционную рубрику "Тайны еды" Александр Леонидович решил посвятить больничному питанию, о котором многие зрители знают не понаслышке. Но диетология – это один из аспектов лечения, отмечает врач.

Обычно пациенты жалуются: "У вас отвратительно в больнице кормят. Это нельзя есть, это плохо". Но Мясников, у которого мама была диетврачом, напоминает: тому, чем и в каком виде кормят пациентов стационаров, придавалось раньше колоссальное значение. Это действительно важно. Правда, тогда больные лежали минимум месяц, а сегодня даже после операции – пять суток. Поэтому, конечно, смысл лечебного питания сейчас немножко размывается.

"Должна ли быть больничная еда вкусной? Ну, я не знаю. Все, что вкусно, то вредно", – полушутливо говорит врач.

И уже серьезно объясняет: еда в условиях городской больницы, ограниченной по средствам, закупается у поставщиков, которые предлагают самое дешевое. В этих рамках нужно соблюсти регламент по калорийности, содержанию белков, жиров, углеводов и так далее: "Все здесь делается по определенным стандартам с минимальным количеством сахаров, соли".

Доктор с улыбкой вспоминает времена, когда работал ординатором во Всесоюзном кардиологическом центре, и с питанием тогда было совсем плохо. "Лежали подолгу, по 40 дней. А сердечники, гипертоники, инфарктники – они какие? Они толстые, грузные мужики, брюхо – во, шея – во, поэтому им всем два раза в неделю мы выписывали разгрузочные дни. Давали либо килограмм творога, либо килограмм вареной говядины". И люди, которые сидели на "полноценном рационе" с жидким остывшим супом и кашами, жалобно просили: "Доктор, а можно нам тоже диету? Можно нам тоже разгрузочные дни?"

Еще опыт из врачебной практики Мясникова: Институт терапии (потом – Институт кардиологии) в Петроверигском переулке, общие палаты. Холодильников не было, и пациенты прятали запрещенные им продукты, которые родные приносили из дома, за окнами. Александр Леонидович предупреждал: найду – буду конфисковывать. "Шматы сала, колбасу я забирал домой и все это съедал. Вот", – рассказывает врач. И поясняет: "Почему в больницах запрещают домашнюю еду? Потому что что такое домашняя еда? Это непонятно что. У вас процедура, а вы вечером сала объелись".

А еще доктор говорит: "Если вам стало наконец не все равно, что вы едите, значит, вы уже выздоровели. Значит уже все. Если начал улыбаться и начал говорить: "Ой, какая у вас невкусная еда", – на выписку. Давай к пельменям, к тортикам".

"Больничное питание помогает быстрее восстановиться после болезни? Да, тем, что оно вот здесь сидит – делает характерный жест Мясников. – Как захотелось вкусного, значит, восстановился. Это как диагностический тест".

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