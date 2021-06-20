В музее-усадьбе "Архангельское" вручат "Хрустальную Турандот"

В музее-усадьбе "Архангельское" пройдет церемония вручения театральной премии "Хрустальная Турандот". Награждение состоится в 30-й раз.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет на открытом воздухе. Вручение состоится в шатрах с видом на парадный дворец.

Напомним, что в прошлом году церемония вручения премии не состоялась. В связи с этим нынешняя церемония охватит сразу два театральных сезона: 2019/2020 и 2020/2021.

По устоявшемуся правилу, лауреаты будут объявлены сразу на церемонии награждения без предварительного списка номинантов. Победители будут выбраны в категориях "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая сценография", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль" и "Лучший дебют".

В церемонии примут участие заслуженные артистки России Екатерина Гусева и Нина Шацкая, солистка Берлинской оперы, лауреат премии Opera Awards Василиса Бержанская, народный артист РФ Юрий Митяев и другие артисты.