Президент развеял интригу федерального масштаба

В России стартовала кампания по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Своим указом дату утвердил президент Путин: 19 сентября. Центральная избирательная комиссия во главе с Эллой Памфиловой постановила, что в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой голосование будет проходить три дня: 17-го, 18-го и 19 сентября. В ряде регионов проголосовать можно будет и дистанционно.

Участвовать в выборах имеют право 32 политические партии. В "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной свой предвыборный съезд провела самая влиятельная политическая сила страны – партия "Единая Россия". На съезд единороссов прибыл президент России.

Основная интрига – кто возглавит федеральный список "Единой России" на предстоящих выборах – сохранялась вплоть до того момента, когда на трибуну съезда вышел Владимир Путин и предложил свой вариант, назвав вместо одной сразу пять фамилий.

"Это Сергей Кужугетович Шойгу, один из основателей партии. Человек, которого многие знают. Хочу сказать, что мы вместе с ним и первые шаги делали по созданию партии. Он, кстати говоря, не только министр обороны, он и создатель МЧС, я думаю, что лучшей в мире спасательной службы. А сегодня Сергей Кужугетович эффективно решает сложнейшие вопросы по укреплению армии и флота. Сергей Викторович Лавров – блестящий дипломат и представляет нас очень достойно на международной арене. Появляются и новые люди, новые герои. С одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке. Это Денис Николаевич Проценко. Он – один из первых, кто вступил в борьбу с эпидемией", – сказал глава государства.

Главный врач больницы в Коммунарке, когда президент произносил его имя, был на своем посту в клинике.

"Сегодня утром поступил звонок от президента. Не секрет, что мы с ним были в "красной" зоне и мы знакомы. И именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды "Коммунарки" за полтора года может быть полезен на федеральном уровне. Я дал согласие", – сказал Проценко.

По мнению Путина, в первой партийной пятерке наряду с политическими тяжеловесами должны быть люди относительно новые, однако олицетворяющие собой важные направления российской жизни.

"Я рад, что в свое время нашел и Елену Владимировну Шмелеву, сопредседателя Общероссийского народного фронта. Елена Владимировна многое сделала для становления нового очень интересного центра для работы с одаренными детьми", – отметил Путин.

Это знаменитый центр "Сириус" в сочинском Олимпийском парке, где учатся дети, показавшие выдающиеся результаты в спорте, искусстве, естественных и гуманитарных науках.

"Опыт "Сириуса" и опыт самых сильных педагогов, которые работают, показывает, что эти ресурсы надо интегрировать. У нас накоплено большое количество новых решений, но они основаны на опыте ведущих педагогов и профессиональной школе", – подчеркнула Шмелева.

И еще один человек пополнил федеральный список партии по предложению президента.

"У нас появилось еще одно имя, которое знает теперь вся страна. Это Анна Юрьевна Кузнецова. У нее у самой большая дружная семья. Она является омбудсменом по правам ребенка, по защите прав детей", – сказал президент.

Детский омбудсмен сразу вышла с конкретными предложениями: ввести специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек и увеличить материнский капитал.

"Это такая миссия защиты семьи детства, которая и является, как сказал президент, защитой нашего будущего. Объединиться и решить те проблемы ,которые являются актуальными. А в детстве нет неактуальных проблем", – считает Кузнецова.

Эта президентская пятерка должна стать мощным локомотивом партии, которая создавалась 20 лет назад. Сергей Шойгу, стоявший у истоков, вспомнил как это было:

"Это была большая идея нашего президента Владимира Владимировича Путина, но ее поддержали на тот момент лидеры разных партий. Они поняли и осознали, что нам нужна единая партию, которая будет представлять интересы страны, интересы народа огромного, многоконфессионального. Спасибо за доверие. Не подведем".

Региональные партийные группы возглавили губернаторы и полпреды, взяв на себя таким образом долю ответственности. Что касается федеральной пятерки, ее состав президент обсуждал с лидером партии Дмитрием Медведевым.

"Партия – это не один и даже не два человека, мы вполне можем доверить представлять партию в федеральной части списка людям, которые трудятся в важнейших сферах нашей жизни. Людям, которые нам хорошо знакомы, хорошо известны гражданам нашей страны. Рассчитываю, что вы, коллеги, поддержите предложение президента",- сказал Медведев.

Глава государства отметил присущие партии ответственность и патриотизм, но напомнил и об угрозах, которых следует избегать: "К партии власти неизбежно липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей. Случайные и порой нечистоплотные на руку. Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски обрасти какой-то казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить, ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь – значит, остановиться, а остановиться – значит, проиграть".

Чтобы не забронзоветь, "Единая Россия" старается выстроить равновесие между опытом, авторитетом и свежим взглядом на политику.

- Опять партия делает ставку на обновление. Для чего это обновление и как оно прошло, на ваш взгляд?

- Прошло очень полнокровно, мы предложили себя к общественной экспертизе. В ней поучаствовало 12 миллионов человек, – сказал Александр Карелин, председатель Федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор.

Столько проголосовали на праймериз в онлайн-формате. Победу в числе прочих празднуют лидеры волонтерских движений, где аккумулируется неравнодушная молодежь.

"Единая Россия" первой из политических партий проводит свой предвыборный съезд. По закону – после официального опубликования указа президента, на это отводится 25 дней. И вот ставки на кандидатов сделаны, повестка более-менее ясна.

Делегаты ХХ съезда принимают пока проект предвыборной программы, которая будет обсуждаться с людьми в регионах, и лишь потом будет утверждена, став таким образом более народной. В основе этой программы – Послание президента Федеральному Собранию, значительная часть которого была посвящена социальной поддержке. И многие из этих инициатив уже обрели форму конкретных законов.

Например, адресная поддержка семей с детьми и будущих мам. Но прозвучали и новые инициативы. Семьи с двумя и более детьми Путин предложил освободить от уплаты подоходного налога при продаже квартиры, если они в течение года покупают новое жилье. А в развитии региональной инфраструктуры начинать, как всегда, надо с дорог. На их модернизацию выделят 30 миллиардов рублей.

"Вы хорошо знаете: нет дорог – и все, тишина. Как в тайге. Есть дорога – сразу вокруг жизнь начинается. Малый, средний бизнес, а то и крупные предприятия возникают. Жизнь – вот что такое инфраструктура", – подчеркнул глава государства.

С этим тесно связан и состояние общественного транспорта Президент предложил выделить на модернизацию 50 миллиардов рублей. 20 миллиардов – на очистку рек и морей, в том числе от затонувших кораблей. 150 миллиардов – на совершенствование инженерных систем, особое внимание – очистным сооружениям на Черноморском побережье. А программу инфраструктурных кредитов для регионов Путин поручил продлить еще на 5 лет.

"Не надо здесь пытаться устанавливать для себя какие-то удобные, комфортные сроки, которые уходят за горизонт, с запасом по времени. Людям нужен результат сегодня, завтра. Новые пилотные инфраструктурные проекты должны быть реализованы, давать отдачу для развития наших территорий уже на горизонте 2023-2024 годов", – считает Путин.

Президент поблагодарил депутатов за поддержку закона о бюджетных кредитах с символической ставкой в 0,1%. Они помогут регионам снизить долю дорогих коммерческих займов. При этом глава государства напомнил об ответственности федеральных органов власти: "Такой-то регион набрал то-то, ему теперь нужно то-то. А вы-то куда смотрели?! Я понимаю, есть у нас определенные законы, предусмотренные собственные полномочия. Но в конце концов это выливается во что? В то, что все опять переходит на федеральный уровень. И мы сначала начинаем, с центра поля опять начинаем эту проблему решать".

Напоминая о важнейшей задаче – развитии здравоохранения – президент подчеркнул, что она особенно актуальна сейчас, когда многие столкнулись с осложнениями после перенесенного коронавируса.

"Последствия болезни от коронавирусной инфекции до сих пор изучаются. Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире", – заявил президент.

А для борьбы с последствиями болезни Путин предложил запустить программу медицинской реабилитации, выделив на нее не меньше 100 миллиардов рублей.

Партийный съезд проходит в условиях жесткого антиковидного регламента, предложенного Роспотребнадзором. В отдельном просторном зале шла процедура тайного голосования по кандидатам. По закону партии обязаны проводить ее именно в очном формате.

Разметка для соблюдения социальной дистанции, на входе в кабину для голосования обрабатывают руки антисептиком. После этого можно проголосовать, используя свой мандат.

В итоге утверждены федеральная пятерка, предложенная президентом, и сам список кандидатов на выборах в нижнюю палату. Их более 600. Не раз президент напомнил о том, что доверие означает ответственность. Партия большинства в глазах людей отвечает за все: и хорошее, и плохое. Путин пожелал партийцам слышать критику и больше разговаривать с людьми.