Пятерка Путина и новые задачи: съезд "Единой России"

Кто вошел в "пятерку Путина", которую утвердил съезд "Единой России"?

"Единая Россия" первой из политических партий проводит свой съезд, сигнализируя о полной готовности к избирательной кампании. Главной интригой было, кто возглавит федеральный партийный список. Как правило, в прежние годы это был Дмитрий Медведев или сам Владимир Путин. Но сегодня президент предложил свой вариант, для многих оказавшийся неожиданным, и назвал не одно имя, а целых пять.

"На мой взгляд, этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни. Хотел бы сказать о некоторых людях, которые так или иначе ярко представляют все эти направления. Это Сергей Кужугетович Шойгу, один из основателей партии, человек, которого многие знают. Хочу сказать, что мы вместе с ним и первые шаги делали по созданию партии. Он, кстати говоря, не только министр обороны сегодня, он и создатель МЧС. Я думаю, что лучшей в мире спасательной службы. А сегодня Сергей Кужугетович решает эффективно решает сложнейшие вопросы по укреплению армии и флота. Сергей Викторович Лавров – блестящий дипломат и представляет нас очень достойно на международной арене. Появляются и новые люди, новые герои. С одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке. Это Денис Николаевич Проценко. Он одним из первых вступил в борьбу с эпидемией. Работает очень достойно, представляет огромное сообщество российских медицинских работников, которыми мы гордимся и которым благодарны за все, что сделано и что делается сейчас. Я рад, что в свое время нашел и Елену Владимировну Шмелеву, сопредседателя Общероссийского народного фронта. Елена Владимировна многое сделала для становления нового очень интересного центра для работы с одаренными детьми, но занимается не только этим, а и распространением этого опыта по всей стране. В последнее время у нас появилось еще одно имя, которое знает теперь вся страна. Это Анна Юрьевна Кузнецова. У нее у самой большая дружная семья. Она является омбудсменом по правам ребенка, по защите прав детей. В последнее время возвращают наших детей из-за границы на родину, из горячих точек планеты. Тех детей, которые не по своей воле оказались в очень сложных и опасных условиях. Делает она эту работу очень достойно", – заявил глава государства.

Главврач больницы в Коммунарке Дениса Проценко на съезде не было. Он – как и всегда – на посту в клинике.

"Сегодня утром поступил звонок от президента. Не секрет , что мы с ним были в "красной" зоне и мы знакомы. И именно в тот момент я принял решение, что накопленный опыт команды "Коммунарки" за полтора года может быть полезен на федеральном уровне. Я дал согласие", – сказал Проценко.

Сергей Шойгу выступал на съезде сразу после президента и вспомнил, как создавалась партия два десятилетия назад: "Большая идея нашего президента Владимира Владимировича Путина, но ее поддержали на тот момент лидеры разных партий. Это, конечно, и "Вся Россия", Шаймиев, и тогда представлявший "Отечество" Евгений Максимович Примаков, его уже, к сожалению, нет с нами. Это тогда представлявший партию "Наш дом – Россия" Виктор Степанович Черномырдин, а также тогда еще молодые и начинающие политики .Володин, который здесь сидит, Андрей Воробьев, Сергей Семенович Собянин, Борис Вячеславович Грызлов. Все это – те люди, которые нашли в себе не только силы, но и поняли, и осознали, что нам нужна единая партия, которая будет представлять интересы страны, многоконфессионального народа нашей страны. Спасибо за доверие. Не подведем".

На этом съезде делегаты должны окончательно определить список кандидатов после прошедших праймериз. Такая процедура по закону должна пройти именно очном формате. Все антиковидные меры были соблюдены, к организации съезда был привлечен Роспотребнадзор.

"Единая Россия" вновь берет курс на привлечение новых лиц. Обновлены более 50% партийного списка. Баланс между опытом и свежими силами необходим. В то же время, по словам президента, партия, которой доверяет большая часть страны, должна заботиться о чистоте в своих рядах.

"К партия власти неизбежно липнут, пытаются прислониться всякого рода люди, которые на самом деле далеки от того, чтобы работать на интересы людей. Случайные по сути своей, порой нечистоплотные на руку. Как раз для того, чтобы к этой руке побольше прилипало. Очевидно и то, что для правящей партии в любой стране всегда высоки риски обрасти какой-то казенной коркой, застыть в своем развитии. Но хотел бы еще раз напомнить, нужно помнить это и понимать, ранее заслуженный авторитет, каким бы он ни был, сам по себе работать не будет. Забронзоветь – значит, остановиться, а остановиться – значит, проиграть. Никогда не нужно об этом забывать", – подчеркнул Путин.

В этом году в большую политику получают пропуск волонтеры, которые внесли немалый вклад в борьбу с ковидом. Напоминая делегатам о важнейшей задаче – развитии здравоохранения – президент подчеркивает, что она особенно актуальна, учитывая, с какими осложнениями столкнулись люди после перенесенного коронавируса.

"Я в постоянном контакте со специалистами, совсем недавно, в ходе награждения в Кремле, опять разговаривал с ними. Последствия от коронавирусной инфекции до сих пор изучаются. И не только поражение легких, но и сосудистые поражения. И еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет. Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире", – сказал глава государства.

Путин поддержал предложение "Единой России" и поручил с этого года запустить специальную программу развития системы медицинской реабилитации, выделив на нее не менее 100 миллиардов рублей. И еще одна новая программа будет запущена в системе образования – по капитальному ремонту школ, в основном сельских. С образованием напрямую связана и оказавшаяся сегодня в первой пятерке федерального списка партии Елена Шмелева.

"Я возглавляю в ОНФ три площадки: образование, наука и культура. Опыт "Сириуса" и самых сильных педагогов, которые работают у нас, показывает, что эти ресурсы надо интегрировать. У нас накоплено большое количество, с одной стороны, новых решений, но тех, которые основаны на опыте ведущих педагогов и профессиональной школе", – отметила Шмелева.

Региональные части списков партии возглавили и губернаторы, и полномочные представители президента. И это тоже особая ответственность. Что касается федеральной пятерки, президент обсуждал ее с Дмитрием Медведевым, председателем партии "Единая Россия", заместителем председателя Совета безопасности.

"Партия – это не один и даже не два человека. Мы вполне можем доверить представлять партию в федеральной части списка людям, которые трудятся в важнейших сферах нашей жизни. Людям, которые нам хорошо знакомы, нашим близким товарищам, которые хорошо известны гражданам нашей страны. Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента", – сказал Медведев.

Предвыборная программа "Единой России" опирается на президентское Послание Федеральному Собранию, которое было по максимуму социально ориентированным.

"Это, безусловно, большая ответственность, и мы будем стараться изо всех сил. И, конечно, для нас это – ресурс, возможность тесного взаимодействия с партией, чтобы те предложения, которые мы накопили, вошли в программу и были решены системно. Системно подойти к решению этого вопроса – это самое важное и ценное", – считает Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

И сегодня Путин вновь напомнил о важности поддержки семей с детьми и помощи будущим мамам. Речь о повышении размера оплаты больничного по уходу за ребёнком.

"По-разному в жизни бывает. Но есть маленький человечек, есть ребенок – мы обязаны поддержать. Предусмотрена и помощь будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении. Также будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребенком младше 8 лет".

Многое из того, что было предложено президентом в ходе Послания, уже обрело статус законов. Но на съезде Путин поставил много новых задач. Например, отдельно остановился на модернизации региональных дорог. "Вы хорошо знаете: нет дорог – и все, тишина. Как в тайге. Есть дорога – сразу вокруг жизнь начинается. Я предлагаю дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог", – сказал президент. При этом он подчеркнул, что деньги нужно направить в самое ближайшее время, чтобы уже летом и осенью регионы могли начать необходимые работы.

Программу инфраструктурных кредитов регионам президент предложил продлить до 2026 года. 50 миллиардов предусмотрено на развитие общественного транспорта, 150 миллиардов – на системы жизнеобеспечения, в первую очередь очистные сооружения, приведение в порядок водоемов.

"Не надо здесь пытаться устанавливать для себя какие-то удобные, комфортные сроки, которые уходят за горизонт, с запасом по времени. Людям нужен результат сегодня, завтра. Новые пилотные инфраструктурные проекты должны быть реализованы, давать отдачу для развития наших территорий уже на горизонте 2023-2024 годов", – подчеркнул глава государства.

Бюджетные кредиты регионам предусмотрены по символической ставке – 0,1%. Это позволит снизить нагрузку регионам, сократить долю коммерческих кредитов. При этом президент напомнил об ответственности федеральных органов власти за проведение грамотной финансовой и кредитной политики.

"Такой-то регион набрал то-то, ему теперь нужно то-то. А вы-то куда смотрели. Я понимаю, есть у нас определенные законы, предусмотренные собственные полномочия. Но в конце концов это выливается во что? В то, что все опять переходит на федеральный уровень. И мы начинаем с центра поля эту проблему решать. Минфин же выдает практически всем регионам поддержку финансовую. Надо как-то сопоставлять с тем, что происходит в реальных финансах на региональном уровне", – отметил Путин.

Президент не раз напомнил об ответственности партии перед избирателями. Но отметил, что "Единая Россия" достойно выдержала конкуренцию на выборах всех уровней. Показала способность к обновлению и развитию. "С вас, разумеется будет особый спрос. И это справедливо. Вы – влиятельная политическая сила, влиятельная партия, партия большинства. А значит, отвечаете за все", – подчеркнул Путин.

При этом глава государства призвал не бояться критики и острых тем, больше и чаще говаривать с людьми. Президент пожелал будущим и нынешним депутатам успехов на выборах и в достижении поставленных амбициозных целей.