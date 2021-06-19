Президент назвал имена кандидатов в пятерку списка "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин назвал кандидатов в первую пятерку федерального списка партии на предстоящих выборах в Госдуму. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Выступая на съезде "Единой России" в субботу, 19 июня, Путин заявил, что все партии, готовясь к выборам, определяют стратегию, тактику, рассчитывая показать максимальный результат.

"Уверен, что "Единая Россия" ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах", – сказал президент.

Вместе с тем он отметил, что победа – это не самоцель. "Это доверие общества, это прежде всего колоссальная ответственность", – подчеркнул Путин.

Также выступивший на съезде глава "единороссов" Дмитрий Медведев заявил, что озвученная Путиным пятерка лидеров избирательного списка ЕР – это их совместная инициатива.

Прямую трансляцию со съезда "Единой России" ведет сайт Вести.Ru.