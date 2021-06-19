Пятерка президента возглавила список "Единой России"

В общефедеральную часть списка кандидатов в депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия" вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Список представил в рамках съезда "Единой России" секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Ранее эти кандидатуры предложил включить в общефедеральную часть списка единороссов президент России Владимир Путин. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев подчеркнул, что это совместное предложение президента и лидера партии.

В ответном выступлении Шойгу поблагодарил президента за предложение включить его кандидатуру в общефедеральный список и обещал не подвести. Анна Кузнецова предложила предусмотреть "декретные выплаты" для бабушек и дедушек, которые помогают воспитывать внуков. Это могло бы стать серьезным подспорьем для молодых семей, отметила она.

На этой неделе Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов в Государственную думу восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами в Госдуму в Единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия" проходит в Москве при строгом соблюдении мер защиты от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице. На этом съезде партия парламентского большинства утвердит списки кандидатов на предстоящие выборы в Госдуму и представит свою программу. На мероприятии присутствует в очном формате и премьер-министр России Михаил Мишустин. Прямую трансляцию выступления президента Путина на съезде ведет сайт Вести.Ru.