В Бельгии найдено тело военного, больше месяца скрывавшегося в лесу

Военнослужащий бельгийской армии Юрген Конингс найден мертвым в лесу в провинции Лимбург, об этом в воскресенье, 20 июня, сообщила прокуратура Бельгии.

По предварительным данным, его гибель не была связана с внешним вмешательством, говорить о точной причине смерти военного можно будет только после проведения соответствующей судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что в середине мая текущего года 46-летний инструктор Юрген Конингс, имеющий боевой опыт и побывавший в Афганистане, Боснии, Косово и Ираке, скрылся в неизвестном направлении с целым арсеналом оружия.

Впоследствии участникам поисковой операции удалось обнаружить брошенный им автомобиль, в салоне которого лежали четыре противотанковых гранатомета.

Беглеца искали несколько сотен полицейских и военнослужащих из Бельгии, Германии и Нидерландов, его объявили в международный розыск по линии Интерпола, однако до последнего времени силовики так и не сумели добиться успеха.

Отмечается, что дезертир, подозревавшийся в покушении на убийство, придерживался радикальных правых взглядом и находился под наблюдением спецслужб.

Известно, что мужчина угрожал известному вирусологу Марку ван Рансту и был крайне недоволен антиковидными правилами. Впоследствии ученого и его семью пришлось брать под полицейскую охрану.

Через некоторое оборонное ведомство Бельгии распространило информацию об отстранении от службы 11 военных, которые симпатизировали правым экстремистам – им был закрыт доступ к оружию, секретной информации и ряду объектов.