Найден способ ускорить выздоровление от ковида

Значительно сократить время выздоровления от COVID-19 может использование ингалятора от астмы. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета, которые провели соответствующее исследование, пишет издание The Telegraph.

Британские ученые утверждают, что ингалятор может помочь победить болезнь в среднем на три дня быстрее. Причиной тому – действующее вещество будесонид, применяемый для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких.

Специалисты также отметили, что будесонид можно использовать для борьбы с коронавирусом в домашних условиях.

Профессор Ричард Хоббс, один из участников исследования, назвал это открытие "важной вехой для пандемии".

Как сообщила парламентский заместитель главы Минздрава Великобритании Джо Черчилль, министерство отслеживает результаты испытаний этого метода лечения и, в случае появления новых доказательств его успешности, скорректирует свои рекомендации.

В начале июня Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало ингаляционный препарат "Лейтрагин", который облегчает течение COVID-19.