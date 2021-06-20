Белый дом озвучил сумму, зарезервированную для Киева

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опровергнул сообщения в СМИ, что часть финансовой помощи, выделенная Украине Конгрессом, была "удержана" Белым домом.

В эфире телеканала Fox News Салливан заявил, что Вашингтон потратил "до последнего пятака" все выделенные в этом финансовом году 275 миллионов долларов.

"Дополнительные 100 миллионов – это резервные средства … помимо тех 275 миллионов", – пояснил высокопоставленный американский чиновник.

Сто миллионов долларов были выделены, когда США зафиксировали перемещения российских войск поблизости от границы РФ и Украины, пишет РИА Новости.

Россия неоднократно заявляла, что может проводить военные учения в любой области своей территории, а в украинские дела вмешиваться не собирается.

"Мы оставили этот пакет в резерве на случай, если он понадобится в будущем. Заявление, что мы удержали какую-либо помощь Украине в области безопасности, – это ерунда", – заключил Салливан.