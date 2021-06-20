Третья бригада донских спасателей отправилась в Крым

Третий эшелон аэромобильной группировки Донского спасательного центра отправился сегодня около 5 утра на помощь в Крым. Там продолжается ликвидация последствий сильнейшего за последние 100 лет потопа. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области сообщает ГТРК "Дон-ТР" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".



По уточненным данным, на полуостров выехали 45 спасателей с восемью единицами спецтехники. В задачу группы входит проведение аварийно-восстановительных работ. Как уточнили в пресс-службе ведомства, что третий эшелон снабжен инженерной техникой. Спасатели везут гидравлические аварийно-спасательные инструменты, мотопомпы и шанцевые инструменты.



Напомним, ранее в Крым уже были отправлены две колонны донских спасателей в составе 103 человек и 23 единиц техники. Всего на борьбу с последствиями непогоды Ростовская область направила в Ялту и Керчь 148 человек и 31 единицу инженерной техники.