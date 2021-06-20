Мясников: ковид вернется в ноябре, но вакцины защитят от всех штаммов

20 июня доктор Мясников посвятил свою программу на канале "Россия 1" Дню медицинского работника и принимал поздравления от коллег. В частности, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. В своем "сердечном и легочном" обращении тот заявил: "Я очень надеюсь, что мы скоро выйдем из ковидной истории". Александр Леонидович развеял надежды специалиста.

"Практика показывает, что выйдем мы нескоро. Я больше того скажу: а мы никогда не выйдем. Мы неправильно подходим к коронавирусной инфекции. Мы все – и врачи, и люди, и руководители регионов, – сидим и истово надеемся, что вот сейчас мы перетерпим, еще одно усилие – и мы победим, и мы добьем врага в его "фашистском логове", и все будет, как раньше. Это неправильно. Коронавирус пришел к нам навсегда".

Мясников напомнил, что в 1960-х появилось первые четыре разновидности человеческого коронавируса и они отвечали за примерно 30% всех ОРЗ. Причем если от них возникали вирусные пневмонии, то смертность была 10%. "Просто нам об этом не говорят, – отметил врач. – Я просто к тому, чтобы не паниковать, но при этом понимать, что мы должны делать".

Отвечая вопрос, когда ждать следующей волны, он ответил: "В ноябре. Это без вариантов". А в ответ на недоумения "почему новая волна началась летом, ведь тепло?", сообщил: " Этот коронавирус течет по своим законам так же, как и его предшественники, и они все не очень сезонные – бывают и летом".

Анализируя статистику заболеваемости по другим странам, доктор отметил, что всюду наблюдалось уже три волны: "Мы просто начали позже на два – три месяца, чем в Европе, поэтому эта волна запоздала. У них сейчас идет вниз, а у нас – наверх".

Признавая, что ограничительные меры не могут предотвратить очередную волну, Мясников подчеркивает: они могут снизить ее интенсивность, ее размах. Зная, что всплеск теперь будет в ноябре, мы должны привить население. А поскольку для формирования полноценного иммунитета за две прививки требуется минимум полтора месяца, то чтобы быть во всеоружии к ноябрю, вакцинироваться следует не позже сентября!

Доктор не уверен, что коллективный иммунитет – когда вакцинируется 70 и больше процентов людей – сработает: "Автоматическое достижение определенного числа вакцинированных не означает, что мы прервем распространение вируса между людьми. Я думаю, что этого не будет. Но мы можем привить себя, не болеть, болеть бессимптомно, у нас не будет тяжелой болезни, мы не будем умирать: это доказано сравнительными исследованиями. В группе вакцинированных не было ни одной смерти и ни одного тяжелого течения".

Говоря о так называемом индийском штамме коронавируса, Мясников заявил: "Да, при мутации COVID становится более заразным". Но призвал не думать об этом: "Помните одно: вакцина защищает от всех штаммов вируса на сегодняшний день. Все известные вакцины покрывают все штаммы. Почему? Мутация происходит внутри шипа. А любая вакцина покрывает весь шип. Весь. И вот что там за мутации были внутри – индийский, британский, южноафриканский – вакцина покрывает все".

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