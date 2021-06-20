Вучич нашел странности в обстоятельствах ЧП на оружейном заводе

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал инцидент, произошедший на оружейном заводе "Слобода" в районе города Чачак.

Как сообщают местные СМИ, глава государства отметил, что один из нескольких взрывов, прогремевших накануне вечером на территории предприятия, произошел в помещении, куда не было проведено электричество, что вызывало дополнительные вопросы о возможных причинах ЧП.

Также он пообещал провести тщательное расследование обстоятельств происшествия и наказать его прямых и косвенных виновников, если их удастся установить в рамках разбирательства.

Напомним, что из-за произошедшего около полутора сотен семей спешно эвакуировались из своих домов, находившихся в опасной близости от завода, и провели ночь на стадионе.

На борьбу с огнем, ушло несколько часов, по последней информации пострадали три работника "Слободы", отделавшиеся сравнительно легкими травмами.