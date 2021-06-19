На сербской военной фабрике прогремело несколько взрывов

На оборонном предприятии "Слобода" в Сербии прогремели несколько взрывов. По предварительным данным, пострадали два или три человека.

ЧП случилось вечером в субботу, 19 июня. По данным национального телевидения республики, сначала произошел один сильный взрыв, затем – несколько более слабых. Над фабрикой образовалось облако дыма.

Милун Тодорович, мэр города Чачак, где располагается "Слобода", объявил эвакуацию жителей из домов на близлежащих улицах. Он призвал, чтобы все люди переместились на городской стадион.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они говорят, что пострадавших может быть больше. Раненые получили легкие травмы, одного из них доставили в городскую больницу.

Это не первое ЧП на оборонном предприятии "Слобода" в Чачаке. В ночь на 4 июня здесь произошли пожар и серия взрывов. Глава Минобороны Сербии Небойша Стефанович сообщил тогда, что ранее предприятие заключило договоры на поставку оружия за рубеж более чем на 50 миллионов евро в 2021 году.

Тогда третья смена работников фабрики и жители близлежащих домов также были эвакуированы или прятались в подвалах домов.

Пожар на военном складе несколько дней тушили три армейских вертолета, сбросив на него 110 тонн воды. Министр обороны опроверг информацию, что на складе хранились артиллерийские снаряды, отметив, что там были "только элементы взрывателей". Предприятие вернулось к работе 8 июня.

По предварительным оценкам, ущерб от взрывов на предприятии "Слобода" составил 1,5-2 миллиона евро, пишет РИА Новости.