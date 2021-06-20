Пожар на военном заводе в Сербии потушен

Пожар на сербском военном заводе "Слобода" в городе Чачак потушен. Жертв нет. Население, живущее в окрестностях предприятия, в целях предосторожности эвакуировано.

19 июня в девять вечера по Москве на оборонном заводе возле города Чачак прогремел сильный взрыв, следом – ряд более слабых. Возник пожар. Над фабрикой висело облако дыма. В результате инцидента пострадали трое работников.

Пункт эвакуации развернут на Городском стадионе, сообщил мэр города Милун Тодорович в своем Facebook. Он примет граждан, у которых нет альтернативного жилья. Также мэрия зарезервировала отели, и две семьи эвакуированных уже заселились в номера.