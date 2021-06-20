Доктор Мясников предупредил, каких врачей надо опасаться

Спецвыпуск программы "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" 20 июня ее автор посвятил Дню медицинского работника. В рубрике "Простые истины" в начале выпуска он напомнил о постулатах Авиценны, а завершил передачу еще одной тройкой "Простых истин" – на этот раз касающихся взаимоотношений врача и пациента.

Истина №1. Если врач вам эмоционально не сочувствует, это не значит, что он плохой врач

"Тут немножко другое, поверьте мне. Мы не можем эмоционально относиться. Почему врач никогда не должен лечить родственников, никогда не должен лечить друзей? Ты начинаешь сопереживать – ты начинаешь делать ошибки. Ты начинаешь паниковать – ты не можешь четко анализировать. Ты должен слушать не свое сердце, которое бьется: "Мама, что с тобой?", а ты должен слушать: "Первый тон, второй тон, ага, что за шумы?", – говорит специалист.

По его словам, если врач будет оставлять частичку души с каждым пациентом, он очень быстро эмоционально выгорит и умрет: "Переживать он будет потом. И вы поверьте, он всегда переживает. Мы помним каждого пациента, которого неправильно лечили или потеряли. Я помню всех до единого".

Истина №2. Хороший врач должен уметь сказать больному "нет"

"Сказать "да" легко. МРТ? Пожалуйста! Компьютерная томография? Пожалуйста! А дальше что?" – поясняет свою мысль Мясников, указывая, что ненужные с точки зрения медицины процедуры могут не только внести сумятицу в лечение (так называемые "случайные находки" на рентгене и МРТ, которые, не имея клинической значимости, лишь будоражат пациентов), но и навредить здоровью больных (жесткое излучение при "просвечиваниях").

Доктор привел в пример опрос полутора тысяч американских врачей, которые на условиях анонимности признались, что выдавали ненужные назначения по просьбе пациентов, не желая с ними конфликтовать и опасаясь их адвокатов.

"Сказать больному "нет" для его здоровья часто означает куда больше, чем "да". Рентген не лечит. Спровоцировать рак мозга или опухоль груди излучение от компьютерной томографии вполне может, а дать полезную мне информацию – нет", – говорит Мясников.

В то же время он подчеркивает: врач должен объяснить пациенту свой отказ выдать направление или выписать лекарство: "Вам не надо принимать хондропротекторы. Вам это не поможет. Вы увлечетесь ими и не поймете, что на самом-то деле вам надо худеть, вам надо двигаться, разрабатывать суставы, в конце концов, идти на замену суставов. Будете терять время".

"Нет – это крайне важно. Вы, доктора, должны принимать свое решение и доносить его до больного. А вы, пациенты, должны принимать это. Опасайтесь докторов, которые на все отвечают "да". Опасайтесь таких врачей", – призывает Александр Леонидович.

Истина №3. Что делать врачу на распутье

Если то, что ты делаешь, работает, продолжай это делать. Если то, что ты делаешь, не работает, остановись. Если ты не знаешь, что делать, не делай ничего.

"Это глубочайшие истины. Если что-то теоретически должно работать, а оно не работает, – бессмысленно ждать. Не теряй время. Ты проверил, убедился. Потом будешь думать, почему нет. Если ты не знаешь, что делать, не делай ничего. Изображать активность "давайте на всякий случай" нельзя. Ну, а если что-то работает, помогает, даже при том, что ты не понимаешь как, продолжай. Ну, вот иногда, допустим, мы даем гомеопатию", – признался доктор Мясников.

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