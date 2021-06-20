США обвинили в вывозе террористов из тюрьмы для переподготовки

Бывшие боевики, воевавшие в составе террористической группировки ИГ (исламское государство — запрещена в России), вывезены из тюрьмы Эс-Санавия, где они находились с 2019 года, сообщает телеканал "Сурия". По его информации, на военной базе США они пройдут переподготовку, чтобы затем влиться в состав марионеточных формирований под названием "Джейш аль-Ашаир". Канал напоминает, что эти формирования используются американским командованием для проведения операций на северо-востоке Сирии.

Ранее сообщалось, что не менее 70 бывших наемников из рядов ИГ покинули тюрьму Гувейран и были переправлены на базу прозападной коалиции в Эт-Танфе на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Еще 50 боевиков пополнили формирования, несущие охрану нефтяного поля Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, пройдя переподготовку под руководством американских военных инструкторов.

Правительство Сирии рассматривает военное присутствие США "как незаконную оккупацию", во время которой параллельно разграбляются природные богатства страны — нефти и аграрной продукции. При этом страна и ее население крайне нуждаются в топливе и продовольствии из-за экономической блокады Запада.