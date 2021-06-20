Альфред Розенберг: преступления и возмездие

Скоро – скорбная дата: 22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны, самой страшной войны в истории человечества, жертвами которой стали 27 миллионов советских граждан. Такую цену мы заплатили за разгром фашизма на нашей земле и освобождение Европы.

И сейчас, спустя 80 лет, нацизм на континенте возрождается у наших соседей на Украине. Там чествуют и объявляют национальными героями пособников гитлеровской Германии, у которых руки по локоть в крови. Европа все это предпочитает стыдливо не замечать.

Чтобы понять, почему всплеск неонацизма в XXI веке случился именно на Украине, стоит обратиться к событиям Великой Отечественной. Уже тогда Гитлер отводил Украине роль врага Москвы. Главным исполнителем задумки был назначен Альфред Розенберг. О том, что планировал Розенберг на Украине и что ему удалось, – новый фильм Алексея Денисова, главного редактора телеканала "История" . Премьера документальной ленты "Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор Востока" – на телеканале "Россия 1" 22 июня в 12:30.

Весна 1942 года. Министр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг прибыл на Украину, чтобы осмотреть новые владения Рейха. Остзейский немец, родившийся в российской Прибалтике, среди нацистских бонз он считался главным специалистом по славянам.

Задачу украинцев в составе Рейха Розенберг формулировал предельно просто: они должны обеспечивать Германию продовольствием, сырьем и дешевой рабочей силой.

В Киеве Розенберг планировал открыть новый университет, где преподаватели из Германии будут воспитывать непримиримых врагов России. Кроме этого, он предлагал запретить на Украине русский язык и использовать украинских националистов для борьбы с пророссийским населением.

За два дня до нападения на СССР он выступил с речью о политических целях Германии в предстоящей войне на Востоке. Говоря об Украине и украинцах, он заявил: "Надо способствовать появлению литературы о борьбе украинцев, чтобы можно было вновь оживить их историческое сознание. Украинские классики, которые писали частью также и на русском языке, могут быть снова напечатаны на украинском языке. Также следует поддерживать культ украинских вождей – гетмана Хмельницкого, Сагайдачного, Мазепы. Московское государство надо рассматривать не как друга, а как смертельного врага Германии, а вместе с тем и украинского государства. Задачи нашей политики должны идти в том направлении, чтобы выкроить из огромной территории Советского Союза государственные образования и направить их против Москвы, освободив тем самым Германский Рейх на будущие века от восточной угрозы".

"Мы помним, когда стал раскручиваться вопрос украинского национализма. Он стал раскручиваться в Австро-Венгрии еще. Уже в Австро-Венгрии разрабатывался этот процесс украинизации, чтобы украинцев натравить на Россию, таким образом расколоть Российскую империю и одержать победу. Или, по крайней мере, не проиграть войну. Вот Розенберг решил разыграть эту карту. Он взял эту австрийскую теорию и сказал: давайте мы используем украинцев в качестве тарана, я бы даже сказал барана такого жертвенного, для России. Почему барана жертвенного? Потому что как таковой Розенберг сам был самым настоящим нацистом, он презирал людей, тех же самых прибалтов, он называл их какими-то малозначимыми, мелкотой, ради которой Германии воевать вообще нет смысла. И он так же относился к украинцам. То есть он рассматривал их как пушечное мясо, не более того", – отметил Алексей Плотников, доктор исторических наук, профессор, член Ассоциации историков Второй мировой войны.

Москва. Государственный архив Российской Федерации. Здесь хранятся документы Чрезвычайной государственной комиссии, которая занималась расследованием гитлеровских преступлений на оккупированных территориях СССР.

Чем на самом деле занимался Розенберг на Украине, хорошо видно по документам. Это только одна из папок, подготовленных советским обвинением для Международного военного трибунала в Нюрнберге. В ней приведены списки художественных ценностей, которые ведомство Розенберга вывезло только из Киева. Масштабы грабежа поражают воображение. На каждой странице – бесценные художественные сокровища: от чудотворных икон Киево-Печерской Лавры до картин знаменитых русских художников – Репина, Айвазовского, Брюллова, Тропинина, Крамского, Васнецова, Билибина и многих других. Всего около 7000 наименований.

Указ о создании имперского Министерства оккупированных восточных территорий во главе с Розенбергом Гитлер подписал 16 июля 1941 года. К этому времени план по освоению и эксплуатации жизненного пространства на Востоке был уже готов.

Захваченные земли Советского Союза планировалось поделить на несколько рейхскомиссариатов. Остланд, включавший территорию трех прибалтийских республик и большую часть Белоруссии со столицей в Риге; рейхскомиссариат Украина со столицей в Ровно, за исключением Западной Украины, где планировалось отдельное генерал-губернаторство; рейхскомиссариат Кавказ с центром в Тбилиси; рейхскомиссариат Московия, куда должны были войти все области Центральной России вплоть до Урала, и рейхскомиссариат Туркестан в Средней Азии.

"Альфред Розенберг – это преступник, это тот человек, который являлся одним из проповедников нацисткой идеологии и организаторов и идеологов реализации политики, при которой граждане советской страны должны были бы стать рабами. Отдельные территории, такие, например, как Крым, Прибалтика, в них подлежало выселению все население, планировалось туда переместить немецкое население, чтобы это были районы с проживанием немецкого населения. Ну, а все остальные люди – русские, украинцы, белорусы, татары, мордва, чуваши – это все люди второго сорта. Это должны были быть рабы, которые должны были обслуживать расово чистое арийское население", – сказал Андрей Артизов, руководитель Федерального архивного агентства.

Часть оккупированных территорий СССР Розенберг предлагал полностью германизировать. Самым подходящим материалом для этого он считал жителей прибалтийских республик. По плану Розенберга их следовало частично растворить в расово чистом арийском населении, а частично куда-нибудь выселить.

Во время войны Розенберг лично осмотрел новые владения Рейха в Латвии и Эстонии. Увиденным он остался доволен. Верноподданнические манифестации и помпезные торжества, которые устраивали в честь рейхсминистра туземные власти, льстили его самолюбию. Но посвящать их в свои истинные планы относительно будущего прибалтийских народов, он не стал.

"Эстония. Латвия. Литва. Необходимо будет обеспечить отток значительных слоев интеллигенции, особенно латышей, в центральные русские области, затем приступить к заселению Прибалтики крупными массами немецких крестьян. Можно было бы использовать для этой цели большой контингент колонистов из числа немцев Поволжья. Но не исключено переселение в эти районы также датчан, норвежцев, голландцев, а после победоносного окончания войны и англичан, чтобы через одно или два поколения присоединить эту страну, уже полностью онемеченную, к коренным землям Германии", – писал Розенберг.

Историческое возмездие настигло Альфреда Розенберга в мае 1945 года. Он был арестован в британской зоне оккупации и предстал перед судом Международного военного трибунала. 16 октября 1946 года Розенберг был повешен в Нюрнбергский тюрьме вместе с другими видными нацистами, приговоренными к смертной казни. Из 10 повешенных преступников только он один отказался от последнего слова.

22 июня ровно в 4 утра на телеканале "Россия 1" в прямой трансляции пройдет акция Памяти, посвященная 80-летию со дня вероломного нападения на нашу страну гитлеровской Германии – начала Великой Отечественной войны. На Парящем мосту у парка "Зарядье" под открытым небом выступят знаменитые российские музыканты и артисты. Всероссийский юношеский симфоническим оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета исполнит "Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. Ведущие акции Памяти – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.