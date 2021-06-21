В Германии не забывают о 22 июня 1941 года

Его танковая дивизия вторглась в Советский Союз одной из первых, в июне 41-го. Вот и он сам – лейтенант Фридрих Зандер, ему 24. В своих дневниках он подробно описывает, как открывает шампанское, чтобы отметить первую атаку и вместе со всеми слушает воинcтвенные речи Гитлера.

Но уже скоро интонация в записях меняется. Чем дальше на восток – тем больше ужасов войны. Командир танкового экипажа, он пишет, как на подступах к Ленинграду лично расстреливал советских солдат, оставшихся на поле боя.

"Всего вокруг подбитого танка лежало более 20 тел. Там же лежал раненый русский, все еще с винтовкой в руке. Он не отреагировал, когда я приказал ему поднять руки. Я сам застрелил его. А потом сделал то же самое с другим, который притворился мертвым", – пишет фашист.

Сто пятьдесят тысяч слов – воспоминаний столько, что они не уместились в немецких блокнотах. И Зандер ведет записи в советских общих тетрадях, на обложках – русские буквы. Эти дневники не были предназначены для публикации, но они, написанные свидетелем фашистских зверств на советской земле, в очередной раз подтверждают то, о чем в Берлине говорят сейчас первые лица.

"22 июня – годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того как с немецким нападением в 1939-м на Польшу была развязана Вторая Мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день – повод для стыда", – заявила Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии.

Зандер повествует и о том, как немцы вешали партизан, в том числе женщин, как издевались над военнопленными – на оккупированной территории и в самой Германии.

Это Зандбостель – бывший лагерь в Нижней Саксонии, через который прошли около 70 тысяч человек из советских республик. Президент ФРГ приехал сюда, чтобы возложить венок – в знак памяти.

"Война Германии против Советского Союза была актом кровавого варварства. Как бы трудно это ни было для нас, мы должны помнить об этом. И когда, как не в такие даты? Мы должны помнить об этом ради нас самих – чтобы понять, как это прошлое продолжается в настоящем", – отметил Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ.

В самом Берлине – к 80-й годовщине с начала Великой Отечественной – открыли выставку о масштабных преступлениях против советских военнопленных. На стендах – имена на русском. На открытии немецкий президент Штайнмайер говорит о том, что история не должна становиться оружием. И это звучит как наставление ближайшим соседям по ЕС – Польше, где разрушают памятники советским воинам, Чехии, которая демонтировала в Праге скульптуру маршала Конева, и странам Балтии – выучить, наконец, уроки истории. Но дальше слов дело не идет.

"Коллективный Запад довольно спокойно смотрит на те страны – восточно-европейские в первую очередь, которые занимаются апологией бывших нацистских преступников. Санкций конкретных в их адрес никогда не было. Мы постоянно слышим о санкциях в отношении Северного потока, еще каких-то экономических проектов. А когда речь о памяти – о памяти жертв и памяти преступлений нацизма, почему-то никто никаких санкций не устраивает", – считает Дмитрий Суржик, старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, член Ассоциации историков Второй мировой войны.

Найденные спустя 80 лет дневники немецкого лейтенанта теперь легли в основу документального фильма про гитлеровскую операцию "Барбаросса". План наступления, которое предполагало победоносный блицкриг, но захлебнулось в кровопролитных боях под Смоленском и Москвой. А сам Зандер, за полгода потеряв на этой войне многих однополчан и начав отступать – разуверился в правоте нацистов.

"Я говорю своим парням: речь идет о перестройке Европы, полном разгроме большевизма. Но верю ли я сам в эти лозунги — так, чтобы всем сердцем? Убежден ли я сам в том, что пытаюсь донести до своих солдат? Что-то с трудом верится, что всё, что нам здесь приказывают, правильно", – пишет Зандер.

Российским историкам, правда, тоже с трудом верится, что созданный на Западе фильм, даже с такими пронзительными воспоминаниями немецкого лейтенанта – будет столь же однозначным, как победа Советского Союза над Германией. Но сама победа нашей страны – от этого не станет менее убедительной.