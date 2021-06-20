"Смотрим" покажет трансляцию матча Украина – Австрия

21 июня в рамках чемпионата Европы по футболу состоится матч Украина – Австрия. Заключительный матч группы "С" состоится на Национальном стадионе в Бухаресте. Встречу двух стран-участниц медиаплатформа "Смотрим" покажет в прямом эфире.

Трансляция стартует в 18:45 по московскому времени и откроется предматчевым обсуждением. А после финального свистка пройдет разбор игры с экспертами. Подключайтесь!

В этом матче будет решаться судьба одной из путевок в плей-офф. Подопечные Франко Фоды и Андрея Шевченко поборются за место в 1/8 финала. До сих пор представители Украины и Австрии встречались только дважды – в товарищеских матчах 10 лет назад – и обменялись победами (2:1 и 2:3). Вот и сейчас их шансы многие считают примерно равными. Обе команды выступали на Евро-2016, но сыграли там неудачно – ни "Das Team", ни "жовто-блакитные" не смогли тогда выйти из группы.

Напомним: на нашей медиплатформе проходит онлайн-марафон "Смотрим UEFA EURO 2020". На специальной странице мероприятия – smotrim.ru/euro2020 – трансляции избранных игр, включения со стадионов, дневники чемпионата, прогнозы экспертов, документальные фильмы и программы о футболе. Кроме того, ежедневно до конца чемпионата ровно в полночь по московскому времени на платформе – обзоры игрового дня с комментариями экспертов и мнениями спортивных звезд.