Шумахер-младший раскритиковал Мазепина за стиль вождения

Немецкий пилот команды "Формулы-1" Мик Шумахер выступил с критикой своего партнера по команде, россиянина Никиты Мазепина. Немец остался недоволен жесткими действиями коллеги во время Гран-при Франции.

В одном из эпизодов гонки Мазепин атаковал Шумахера-младшего, в результате чего тот был вынужден проехать по обочине. Этот эпизод вызвал у немца недоумение.

"Несколько кругов я боролся с Расселом, но вскоре меня обошел партнер по команде. К сожалению, я был вытолкнут с трассы и мне пришлось долгое время ехать по обочине, – цитирует Шумахера Motorsport-Total. – После этого мои шины загрязнились. Так тому и быть. Получается, мы делаем одно общее дело, а он, полагаю, делает свое собственное".

"Должны ли напарники бороться так жестко? Думаю, что большинство людей могут ответить, что так едва ли должно быть. Вероятно, это его стиль. Возможно, на этом уровне мы не совсем понимаем друг друга. Но в конечном счете нам все равно придется толкаться локтями".

Напомним, что по итогам заезда Мазепин финишировал последним (20 место), в то время как Шумахер стал 19-м.