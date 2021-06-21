Тихоокеанский флот провел учения вблизи Гавайских островов

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели военно-морские учения в центральной части Тихого океана, вблизи Гавайских островов. Задействовали два десятка подводных лодок и боевых кораблей, в том числе, "Маршал Шапошников", "Варяг" и авиацию – противолодочные самолеты, истребители-перехватчики.

Самолеты морской авиации совершили 14-часовой перелет к месту учений, преодолев 10 тысяч километров. По легенде, одна из тактических групп действовала в роли условного противника. Вторая отработала задачи по обнаружению авианосной группы захватчиков и нанесла условный ракетный удар с надводных кораблей и с воздуха.

В ходе операции авиация также выполнила задачи по слежению за подводными лодками противника. Каждый из противолодочных самолётов провёл в воздухе не менее восьми часов. После учений все самолеты успешно вернулись на аэродромы базирования, сообщает телеканал "Россия 24".