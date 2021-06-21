Венесуэла и Эквадор не выявили победителя в матче Кубка Америки

В бразильском городе Рио-де-Жанейро состоялся первый матч третьего тура футбольного Кубка Америки между командами Венесуэлы и Эквадора. Встреча проходила на стадионе "Олимпико Нилтон Сантос" и завершился ничьей – 2:2.

В составе Венесуэлы голами отличились Эдсон Кастильо и Рональд Эрнандес. В тоже время эквадорские футболисты ответили забитыми мячами в исполнении Эдуара Пресиадо и Гонсало Платы. Примечательно, что венесуэльцы забили свой второй гол на 91-й минуте матча и смогли избежать поражения.

Таким образом, обе команды продолжают идти в турнире без побед. Венесуэла с двумя очками располагается на третьей строчке группы "В", Эквадор с одним баллом идет следом, на четвертой позиции.