Уругвай и Чили поделили очки в матче Кубка Америки

Сборные Уругвая и Чили не смогли выявить победителя в матче предварительного этапа Кубка Америки по футболу. Встреча, прошедшая в Бразилии, завершилась вничью со счетом 1:1.

Чилийцы вышли вперед на 26-й минуте. Мяч забил Эдуардо Варгас. Уругвайцы сумели отыграться после перерыва благодаря автоголу Артуро Видаля.

Сборная Чили набрала пять очков после трех матчей и возглавила турнирную таблицу группы "А". Следом расположились команды Аргентины (4 балла), Парагвая (3), Уругвая (1) и Боливии (0).

В следующем туре чилийцы сыграют с парагвайцами, а уругвайцы встретятся с Боливией. Игры пройдут 25 июня.