22 июня на канале "Россия 1" пройдет акция Памяти

22 июня в 4 утра телеканал "Россия 1" начнет прямую трансляцию акции Памяти, посвященной 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

В 1941 году именно в этот день и час наша родина подверглась внезапному нападению войск фашистской Германии. Так началась одна из самых страшных и кровопролитных войн в истории страны. И в этот день мы по традиции отдаем дань памяти великому поколению победителей.

Известные музыканты и драматические артисты в самом сердце российской столицы еще раз вспомнят всех, кто пожертвовал собой ради свободы нашей родины.

"Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского исполнят Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, знаменитые актеры и прославленные музыканты.

Ведущие акции – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.