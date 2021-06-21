"Бесковидными" станут более ста столичных компаний

109 компаний Москвы стали участниками эксперимента по свободным от коронавируса зонам. Список опубликован на портале Московского инновационного кластера. Большинство зарегистрировалось в реестре 18-19 июня, как раз сразу после выхода соответствующего указа Сергея Собянина.

Суда по реестру, одна компания уже прекратила участие.

Согласно указу мэра Москвы № 33-УМ, с 19 по 29 июня 2021 года в Москве проводится эксперимент, согласно которому заведения общепита смогут работать с 23.00 до 6.00 при наличии у всех посетителей сертификата о двухкратной вакцинации против коронавируса с QR-кодом, полученным на портале "Госуслуги.Стопкоронавирус".

Непривитые дети до 18 лет смогут посещать такие заведения только в сопровождении привитых родителей.

В Москву пришел мутировавший индийский штамм. Резко возросло число инфицированных и количество тех, у кого заболевание протекает в тяжелой форме. Снова открываются ковидные больницы. Центры госуслуг и отделы ЗАГС будут обслуживать посетителей по предварительной записи. Исключение сделано москвичам, вакцинированным от COVID-19: администратору нужно показать сертификат или его QR-код.