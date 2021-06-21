Шевченко: нас ждет серьезная игра, к которой мы готовимся не менее серьезно

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против Австрии.

Встреча пройдет в Бухаресте, начало – в 19:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал "Россия 1" и медиаплатформа "Смотрим". Комментировать будет Александр Неценко.

"Я доверяю команде и очень доволен отношением ребят. Нас ждет последний тест в группе. Австрия – очень сильный соперник, – цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА. – В их составе есть хорошие исполнители. Нас ждет серьезная игра, к которой мы будем не менее серьезно готовиться".

Напомним, украинцы на старте группового этапа проиграли нидерландцам (2:3), а затем обыграли Северную Македонию (2:1), а австрийцы переиграли северомакедонцев (3:1) и уступили нидерландцам (0:2).

После двух туров в квартете под литерой "С" лидируют Нидерланды (6 очков), на второй строчке расположилась Украина (3), на третьей – Австрия (3), а на четвертой – Северная Македония (0).