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Футбольный Евро 3 часа назад

21 июня 2021 08:30

Шевченко: нас ждет серьезная игра, к которой мы готовимся не менее серьезно

Андрей Шевченко (в центре)

Андрей Шевченко (в центре)
AP Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против Австрии.

Встреча пройдет в Бухаресте, начало – в 19:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал "Россия 1" и медиаплатформа "Смотрим". Комментировать будет Александр Неценко.

"Я доверяю команде и очень доволен отношением ребят. Нас ждет последний тест в группе. Австрия – очень сильный соперник, – цитирует Шевченко пресс-служба УЕФА. – В их составе есть хорошие исполнители. Нас ждет серьезная игра, к которой мы будем не менее серьезно готовиться".

Напомним, украинцы на старте группового этапа проиграли нидерландцам (2:3), а затем обыграли Северную Македонию (2:1), а австрийцы переиграли северомакедонцев (3:1) и уступили нидерландцам (0:2).

После двух туров в квартете под литерой "С" лидируют Нидерланды (6 очков), на второй строчке расположилась Украина (3), на третьей – Австрия (3), а на четвертой – Северная Македония (0).

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