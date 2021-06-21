Россия сыграет с Данией, Украина – с Австрией. Анонс 11-го дня Евро-2020

В понедельник, в рамках чемпионата Европы по футболу состоятся матчи заключительного тура в группах "В" и "С", в которых выступают сборные России и Украины соответственно.

Сборной Украины встретится с командой Австрии. Эту встречу в прямом эфире покажет телеканал "Россия 1" и медиаплатформа "Смотрим". В параллельной встрече группы "С" сыграют Северная Македония и Нидерланды. Обе эти игры начнутся в 19:00 по московскому времени.

Спустя три часа российские футболисты начнут противостояние с датчанами за путевку в 1/8 финала Евро-2020. Параллельно бельгийцы, решившие все вопросы с плей-офф, сыграют с финнами.

ГРУППА "В". РОССИЯ – ДАНИЯ. ФИНЛЯНДИЯ – БЕЛЬГИЯ

Сборная России попала в такую ситуацию, что даже в случае победы над датчанами теоретически может занять лишь третье место в группе, но это произойдет только, если финны сотворят сенсацию в Санкт-Петербурге, обыграв бельгийцев.

Тогда три команды наберут по шесть очков, а расположение команд в таблице будет определяться по дополнительным показателям. Однако даже с третьего места с шестью очками подопечные Станислава Черчесова выйдут в 1/8 финала. Маловероятно, что еще четыре команды, занявшие третьи места в своих группах, наберут по шесть баллов.

Если же россияне обыграют датчан, а бельгийцы разберутся с финнами, то наша сборная займет второе место, дающее прямую путевку в плей-офф.

Ничья с Данией также расположит Россию на втором месте, но только если финны оступятся в Питере. Впрочем, если же Суоми возьмут три очка в игре с "Красными дьяволами", то Россия с четырьмя очками займет третье место, что тоже хороший результат, но выход в 1/8 финала будет зависеть от игр в других группах.

Интересно, что и минимальное поражение в Копенгагене оставляет россиянам незначительный шанс на плей-офф, но для этого финны должны с крупным счетом проиграть Бельгии, а команды из других квартетов должны расположиться на третьих местах с наименьшим количеством очков, чем у россиян.

Если же финны возьмут хотя бы одно очко в Санкт-Петербурге, то поражение в Копенгагене отправит наших футболистов домой.

ГРУППА "С". УКРАИНА – АВСТРИЯ. СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ – НИДЕРЛАНДЫ

Ситуация в группе "С" предельно простая, в отличии от квартета "В". Нидерланды уже гарантировали себе первое место, обыграв Украину и Австрию – команды, которые теоретически могут по очкам догнать команду Франка де Бура.

Победитель противостояния Украина – Австрия выйдет в плей-офф со второй строчки квартета, а проигравший с тремя очками будет надеется на попадание в список четырех лучших команд, занявших третьи места.

Подопечным Андрея Шевченко в противостоянии с австрийцами достаточно не проиграть, чтобы выйти в 1/8 финала со второй строчки группы "С". Так как при ничьей для определения положения в таблице в первую очередь будет браться разница забитых и пропущенных, а она у команд одинаковая, а затем общее число забитых, в чем собственно украинцы превосходят австрийцев.

Матч Украина – Австрия в прямом эфире покажет телеканал "Россия 1". Также встречу, лучшие моменты и голы можно бесплатно посмотреть на медиаплатформе "Смотрим". Комментировать игру будет Александр Неценко.

Напомним, игры 1/8 финала Евро-2020 запланированы на 26-29 июня, четвертьфинальные противостояния пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы – 6 и 7 июля, а финал – 11 июля. Заключительные три встречи чемпионата Европы пройдут на поле стадиона "Уэмбли" в Лондоне.

РОССИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ

Ну и бонусом обсудим, могут ли сборные России и Украины встретиться на Евро-2020. Теоретически могут, но для этого должно совпасть слишком много маловероятных факторов.

При любом раскладе группового этапа россияне и украинцы попадут в разные части сетки плей-офф, а потому ранее полуфинала, а в большинстве случаев и финала их противостояние попросту невозможно.

При этом в теории, на бумаге, существует определенный расклад, при котором российские болельщики смогут вживую в Санкт-Петербурге посмотреть на игру команды Станислава Черчесова или коллектива Андрея Шевченко.

"Газпром Арена" 2 июля примет одну из четвертьфинальных встреч. В ней сыграют победили матчей №41 и №42 в 1/8 финала.

Матч №41: Лидер группы F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия) – Третья команда группы "А", "В" или "С". (Гипотетически может быть и Россия, и Украина).

Матч №42. Второе место в группе D (Чехия, Англия, Хорватия, Шотландия) – Второе место в группе E (Швеция, Словакия, Испания, Польша).