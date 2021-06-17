Смотрим трансляции, обзоры и дневники Евро-2020

Футбольное первенство Европы успешно стартовало и набирает темп. В разгаре матчи группового этапа и фанаты с особым интересом смотрят прямые трансляции и видеообзоры матчей Евро-2020. Этот контент доступен на медиаплатформе "Смотрим".
Поклонникам футбола доступны прямые трансляции матчей континентального первенства, которые идут в эфире канала "Россия 1" и медиаплатформы "Смотрим". Там же, на портале "Смотрим", доступны обзоры, видеоотчеты и дневники абсолютно всех уже состоявшихся встреч.
Ниже можно найти полный список матчей группового этапа чемпионата Европы со ссылками на трансляции грядущих игр и обзоры уже прошедших встреч. Выделены те игры, для которых доступны прямые трансляции и полные видеоотчеты.
Матч №1. Группа "А". Турция – Италия
Матч №2. Группа "А". Уэльс – Швейцария
Матч №3. Группа "В". Дания – Финляндия
Матч №4. Группа "В". Бельгия – Россия
Матч №5. Группа "С". Нидерланды – Украина
Матч №6. Группа "С". Австрия – Сев. Македония
Матч №7. Группа "D". Англия – Хорватия
Матч №8. Группа "D". Шотландия – Чехия
Матч №9. Группа "Е". Испания – Швеция
Матч №10. Группа "F". Польша – Словакия
Матч №11. Группа "F". Венгрия – Португалия
Матч №12. Группа "F". Франция – Германия
Матч №13. Группа "А". Турция – Уэльс
Матч №14. Группа "А". Италия – Швейцария
Матч №15. Группа "В". Финляндия – Россия
Матч №16. Группа "В". Дания – Бельгия
Матч №17. Группа "С". Нидерланды – Австрия
Матч №18. Группа "С". Украина – Сев. Македония
Матч №19. Группа "D". Хорватия – Чехия
Матч №20. Группа "D". Англия – Шотландия
Матч №21. Группа "Е". Швеция – Словакия
Матч №22. Группа "Е". Испания – Польша
Матч №23. Группа "F". Венгрия – Франция
Матч №24. Группа "F". Португалия – Германия
Матч №25. Группа "А". Швейцария – Турция
Матч №26. Группа "А". Италия – Уэльс
Матч №27. Группа "В". Россия – Дания
Матч №28. Группа "В". Финляндия – Бельгия
Матч №29. Группа "С". Сев. Македония – Нидерланды
Матч №30. Группа "С". Украина – Австрия
Матч №31. Группа "D". Хорватия – Шотландия
Матч №32. Группа "D". Чехия – Англия
Матч №33. Группа "Е". Словакия – Испания
Матч №34. Группа "Е". Швеция – Польша
Матч №35. Группа "F". Португалия – Франция
Матч №36. Группа "F". Германия – Венгрия