Смотрим трансляции, обзоры и дневники Евро-2020

Футбольное первенство Европы успешно стартовало и набирает темп. В разгаре матчи группового этапа и фанаты с особым интересом смотрят прямые трансляции и видеообзоры матчей Евро-2020. Этот контент доступен на медиаплатформе "Смотрим".

Поклонникам футбола доступны прямые трансляции матчей континентального первенства, которые идут в эфире канала "Россия 1" и медиаплатформы "Смотрим". Там же, на портале "Смотрим", доступны обзоры, видеоотчеты и дневники абсолютно всех уже состоявшихся встреч.

Ниже можно найти полный список матчей группового этапа чемпионата Европы со ссылками на трансляции грядущих игр и обзоры уже прошедших встреч. Выделены те игры, для которых доступны прямые трансляции и полные видеоотчеты.

Матч №1. Группа "А". Турция – Италия

Матч №2. Группа "А". Уэльс – Швейцария

Матч №3. Группа "В". Дания – Финляндия

Матч №4. Группа "В". Бельгия – Россия

Матч №5. Группа "С". Нидерланды – Украина

Матч №6. Группа "С". Австрия – Сев. Македония

Матч №7. Группа "D". Англия – Хорватия

Матч №8. Группа "D". Шотландия – Чехия

Матч №9. Группа "Е". Испания – Швеция

Матч №10. Группа "F". Польша – Словакия

Матч №11. Группа "F". Венгрия – Португалия

Матч №12. Группа "F". Франция – Германия

Матч №13. Группа "А". Турция – Уэльс

Матч №14. Группа "А". Италия – Швейцария

Матч №15. Группа "В". Финляндия – Россия

Матч №16. Группа "В". Дания – Бельгия

Матч №17. Группа "С". Нидерланды – Австрия

Матч №18. Группа "С". Украина – Сев. Македония

Матч №19. Группа "D". Хорватия – Чехия

Матч №20. Группа "D". Англия – Шотландия

Матч №21. Группа "Е". Швеция – Словакия

Матч №22. Группа "Е". Испания – Польша

Матч №23. Группа "F". Венгрия – Франция

Матч №24. Группа "F". Португалия – Германия

Матч №25. Группа "А". Швейцария – Турция

Матч №26. Группа "А". Италия – Уэльс

Матч №27. Группа "В". Россия – Дания

Матч №28. Группа "В". Финляндия – Бельгия

Матч №29. Группа "С". Сев. Македония – Нидерланды

Матч №30. Группа "С". Украина – Австрия

Матч №31. Группа "D". Хорватия – Шотландия

Матч №32. Группа "D". Чехия – Англия

Матч №33. Группа "Е". Словакия – Испания

Матч №34. Группа "Е". Швеция – Польша

Матч №35. Группа "F". Португалия – Франция

Матч №36. Группа "F". Германия – Венгрия