Украина и Австрия объявили стартовые составы на матч Евро-2020

В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины сыграет с командой Австрии. Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую игру.

Встреча пройдет на поле стадиона "Националь" в Бухаресте, начало – в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире это противостояние покажет телеканал "Россия 1" и медиаплатформа "Смотрим".

У украинцев с первых минут сыграют Бущан, Миколенко, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко (к) и Яремчук.

А у австрийцев в старте выйдут Бахманн, Алаба (к), Хинтереггер (4), Драгович (3), Лайнер (21), Гриллич (10), Лаймер (24), К. Шлагер, Забитцер, Баумгартнер и Арнаутович.

�������� С Ярмоленко, Малиновским и Зинченко

�������� С Алабой, Забитцером и Арнаутовичем



Чей состав мощнее?#ЕВРО2020 pic.twitter.com/yZJwXEHiwg — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 21, 2021

Напомним, в группе "С" с шестью очками лидируют нидерландцы, которые решили все вопросы с плей-офф. На второй строчке расположились украинцы (3 очка), на третьей – австрийцы (3), а на четвертой (0).