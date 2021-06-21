Супруги погибли в столкновении автомобиля с тепловозом на Алтае

Семейная пара погибла, попав на своем автомобиле под тепловоз в Алтайском крае. Двое детей выжили, один из них находится в больнице, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ДТП произошло около 15:40 по местному времени 20 мая в районе села Новая Чемровка. Chevrolet Lacetti по неустановленным пока причинам выехал на нерегулируемый переезд прямо перед маневровым тепловозом. Очевидцы утверждают, что машина сначала остановилась недалеко от путей, но затем неожиданно тронулась с места.

Машинист успел среагировать, но остановить тяжелую технику не смог. От удара смятую легковушку оттащило на пару десятков метров. К моменту прибытия медиков водитель и его супруга были мертвы. Один из двух детей получил легкие травмы, второй не пострадал.