Маленький ребенок и его мама погибли в устроенном главой семейства ДТП

В Пермском крае женщина и маленький ребенок погибли в ДТП по вине главы семейства, который на скорости врезался в столб, сообщили в региональном управлении МВД.

Страшная авария произошла в ночь на 13 апреля по пути из Перми в Жебреи. На шестом километре трассы 36-летний водитель не смог удержать Kia Rio на дороге и съехал в кювет, где протаранил мачту освещения.

От полученных травм его 35-летняя супруга и маленький ребенок погибли на месте. Сам мужчина получил тяжелую травму головы, сейчас он находится в больнице.